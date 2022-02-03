Щеплення проти COVID-19: що робити, якщо вам відмовили у вакцинації

Щеплення проти COVID-19: що робити, якщо вам відмовили у вакцинації

За словами Кузіна, більшість питань можна вирішити.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін роз'ясненив, що робити у разі відмови робити щеплення від COVID-19.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

ВІДСУТНІСТЬ ДЕКЛАРАЦІЇ

Якщо у пункті щеплення чи центрі вакцинації, вам кажуть, що без підписаної декларації із сімейним лікарем не можуть зробити щеплення, то це не відповідає дійсності. Декларація не є обов’язковою для отримання вакцини проти COVID-19.

І хоча з нею процес внесення даних до електронної системи охорони здоров’я буде швидше, проте і без неї це можливо. Достатньо мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

ПОПЕРЕДНЯ ДОЗА ВВЕДЕНА В ІНШОМУ ЗАКЛАДІ

Якщо ж щеплення відмовляються робити через те, що попередня доза була введена в іншому закладі, то це також не відповідає дійсності. Адже отримати вакцину можна у будь-якому пункті вакцинації проти COVID-19, незалежно від того, де ви робили попереднє щеплення. Знайти актуальний перелік пунктів щеплення і центрів масової вакцинації та обрати найближчий можна за посиланням vaccination.covid19.gov.ua/list

ВІДСУТНІСТЬ КОНКРЕТНОЇ ВАКЦИНИ

Водночас, якщо у вакцинації відмовляють через відсутність конкретної вакцини, то цю проблему також можна вирішити.

Насамперед потрібно знати, що відсутність певної вакцини не може бути причиною відмовити у щепленні, оскільки наразі в Україні вже затверджені безпечні схеми комбінування вакцин проти COVID-19.

Тобто можна використовувати різні типи вакцин для першої, другої та наступних доз.

НЕОБХІДНІСТЬ ВІДКРИВАТИ НОВИЙ ФЛАКОН

Якщо причину відмови вам пояснили у необхідності відкривати новий флакон, то варіантів вирішення цієї проблеми є також декілька:

Ви можете вакцинуватися вакциною СoronaVac від Sinovac Biotech, яка містить 1 дозу у флаконі.

Ви можете залишити свої дані, щоб вас внесли в списки охочих вакцинуватися конкретною вакциною. Коли набереться достатня кількість людей – вас запросять на вакцинацію.

Аби не чекати – ви можете вакцинуватися будь-якою іншою доступною вакциною проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Уряд схвалив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2022 рік. Ключовим пріоритетом на поточний рік є подальше збільшення охоплення населення вакцинацією.

Тисячу за вакцинацію вже можуть отримати щеплені підлітки від 14 років

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