Синоптики попередили одеситів про погодну небезпеку 2 лютого

У середу погодні умови погіршаться.

Завтра, 2 лютого, по всій території Одеської області очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів.

В Одесі хмарна погода протримається весь день. Вдень мокрий сніг. Швидкість західного вітру складе 5-10 метрів в секунду.

Стовпчик термометра вночі опуститься до -1 градуса морозу, а вдень підніметься не вище +1 тепла.

В області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі невеликі опади, ожеледь. Вдень дощ. Вітер західний, 5-10 метрів в секунду. Вночі температура впаде до -2 градусів, вдень від 0 до +5.

Негода в Україні: по всій країні дме поривчастий вітер 23 метри за секунду

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