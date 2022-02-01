Синоптики предупредили одесситов о погодной опасности 2 февраля

В среду погодные условия ухудшатся.

Завтра, 2 февраля, на всей территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В Одессе облачная погода продержится весь день. Днем мокрый снег. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

Столбик термометра ночью опустится до -1 градуса мороза, а днем поднимется не выше +1 тепла.

В области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью небольшие осадки, гололедица. Днем дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура упадет до –2 градусов, днем от 0 до +5.

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