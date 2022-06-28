Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується послаблення спеки

Сильна спека ще триватиме в Україні два дні - у четвер, 30 червня, вона послабне.

Лише західні області ще затримаються серед +30+34 градусів, там зниження температури повітря передбачається від 2 липня, у суботу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Послаблення спеки в Україні, окрім західних областей, передбачається у четвер, 30 червня. У західній частині стане легше дихати від 2 липня", - написала вона.

Водночас, за прогнозом Діденко, більшу частину доби 29 червня очікується суха і спекотна погода, вже аж ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині. Ще найближчої ночі може локально линути у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини.

У Києві середа також обіцяє спеку - до +30+33 градусів. Невеликий дощ можливий найближчої ночі, а злива з грозою також очікується у Києві завтра ввечері, додала синоптикиня.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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