Сирський про проблеми на фронті через нестачу західної допомоги: "Нам потрібно більше зброї"

Україна дуже вдячна нашим західним союзникам, країнам НАТО, Євросоюзу та іншим партнерам за підтримку. Без постачання зброї, боєприпасів, засобів ППО, важкої техніки нам було б набагато важче воювати з підступним і потужним ворогом. Ми були б ще більш вдячні, якби ця допомога надходила швидше і в достатній кількості.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Нам не вистачає зброї"

Як визнав генерал-полковник, ми не змогли досягнути більшого успіху під час Харківського наступу, тому що нам не вистачило ресурсів. Відсутність ресурсів та необхідної кількості боєприпасів дозволила росіянам глибоко закопатися в землю на Півдні України, у Запорізькій області, і штурм цих позицій, без ефективної підтримки з повітря, вартував нам людських втрат та втрат техніки. Останній випадок – Авдіївка. ЗСУ, безперечно, зберегли б ці позиції за наявності достатньої кількості насамперед засобів ППО та артилерійських снарядів.

"Це – не претензія, а констатація факту. Я вірю, що наші союзники вже усвідомили, з ким мають справу в Росії, і дуже хотіли б бачити наш успіх у боротьбі з ворогом. Нам не вистачає зброї, все інше ми спроможні зробити самі Ми вдячні нашим партнерам за кожен снаряд, за кожну тонну пального. Але для ефективного планування операцій нам потрібна передбачуваність такого постачання", – каже Сирський.

Тепер Сили оборони виконують завдання на всій величезній лінії фронту, додає він, фактично за нестачі озброєння та боєприпасів. У цих умовах перехід до стратегічної оборони є логічним рішенням.

"Але настільки ж логічним є і зворотне: якщо Захід, як заявляє, поставить Україні все, що потребують її Збройні сили, це дасть змогу відкинути ворога, скільки б людей не мобілізовувала Росія, і нарешті завершити цю війну військовою перемогою над противником", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Раніше експерт сказав, яка зброя потрібна Україні для того, щоб захиститися від ударів російських ракет "Онікс" і "Циркон".

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