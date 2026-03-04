Скажіть насильству «Ні»: Київстар ТБ підтримує кампанію «Розірви коло»

Реклама

На FAST-каналах Київстар ТБ транслюються ролики кампанії, які нагадують про право кожної людини на життя без насильства, важливість підтримки та безпеки. Кампанія допомагає розпізнавати прояви насильства, не залишатися байдужими та знати, де можна отримати допомогу.

Якщо ви або хтось поруч потребує допомоги — зверніться на цілодобову урядову гарячу лінію 15-47 або відвідайте сайт rozirvykolo.org, де можна знайти контакти служб підтримки у близько 700 населених пунктах України, а також корисні матеріали про види насильства, способи реагування та доступну допомогу.

З 2015 року інформаційна кампанія «Розірви коло» спростовує переконання, що виправдовують домашнє насильство та допомагає постраждалим знайти свій шлях до щасливого життя.

Війна загострила багато соціальних проблем, зокрема й домашнє насильство. За останню декаду кампанія стала одним із основних джерел щодо корисної інформації у випадку домашнього насильства.

