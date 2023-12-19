Скільки цивільних українців стратила РФ від лютого 2022 року: підрахунки ООН

В організації кажуть, що злочини здійснювалися "насамперед з боку РФ".

ООН заявила про грубі порушення міжнародного права в галузі прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і воєнні злочини РФ, скоєні в Україні. Зокрема, йдеться про 142 випадки страт українців.

Про це пише Reuters.

Деталі

Як заявив верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк, від моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія здійснила щонайменше 142 страти цивільних осіб. Йдеться також про сексуальне насильство, тортури, викрадення та неналежне поводження з військовополоненими. Натомість Росія продовжує відкидати той факт, що її армія катувала й вбивала цивільне населення Україні.

Раніше ООН після майже двох років повномасштабного вторгнення вирішила заявити про наявність ознак того, що російські окупаційні війська вчинили воєнні злочини на окупованих територіях.

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