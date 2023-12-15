Стало відомо, скільки українців виїхали за кордон через війну

Через війну, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, зараз за кордоном знаходиться приблизно 6,3 мільйона наших громадян.

Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Олександр Гладун ТСН.ua

Він каже, що виїзд наших громадян за кордон призвів до дуже великого скорочення чисельності населення в Україні

"Причому, десь 4,2 мільйона українців, це ті, які знаходяться в країнах ЄС. Приблизно 1,3 мільйони у Росії або у Білорусії. А ще десь 400 тисяч – це люди, які виїхали за межі Європи до інших країн. Така ось невтішна картина", - додає він.

Чи повернуться біженці до України

Водночас до України повернуться далеко не всі. А яким буде відсоток повернень, зараз спрогнозувати неможливо.

"Поясню чому. Зараз багато соціологічних центрів та фірм проводять обстеження наших мігрантів щодо повернення. Всі обстеження проходять за різною методологією, але, зазвичай, опитують людей у телефонному режимі. Зрозуміло, що опитування проводяться вибірково за наявних номерів абонентів. Тобто казати, що вибірка у цих дослідженнях репрезентована, навряд чи можна", - додав він.

Попри це, за даними цих обстежень, на даний момент 50-60% біженців планують повернутися до України.

Нагадаємо, демографічна ситуація може значно погіршитися в Україні після закінчення війни. Серед можливих загроз – скорочення вікової групи дітей до 14 років, різниця у співвідношенні жінок та чоловіків.

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