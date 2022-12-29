Скільки українців підтримують цілковиту заборону УПЦ МП – результати соцопитування

За повну заборону Московського патріархату найактивніше виступають у центральних (62%) та західних (57%) областях.

78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має регулювати діяльність УПЦ (МП).

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

З них 54% вважають, що Українську православну церкву (Московського патріархату) потрібно повністю заборонити. Інші 24% виступають за "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що держава не повинна втручатися у справи УПЦ (МП), а лише розслідувати окремі можливі випадки порушень.

Фото: КМІС

За повну заборону Московського патріархату найактивніше виступають у центральних (62%) та західних (57%) областях. На півдні та сході повну заборону підтримують 48% і 41% опитаних відповідно.

"Серед російськомовних українців підтримка проактивної позиції влади щодо УПЦ (МП) хоч і дещо нижча, але також істотна – 68% (в т.ч. 44% виступають за повну заборону цієї Церкви)", – зазначили соціологи.

Історія про перейменування УПЦ МП

Нагадаємо, що 27 грудня Конституційний суд визнав чинним закон, який зазначає, що УПЦ МП, яка в своїй офіційній назві немає приставки про належність до Московського патріархату, повинна вказувати свою приналежність до Росії.

Речник юридичного відділу УПЦ МП відповів, що в законі нібито нічого не сказано саме про їх організацію, тому виконувати рішення Конституційного суду вони не будуть.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав УПЦ МП або визнати свою приналежність до РПЦ, або розірвати з нею стосунки.

Крім того, стало відомо, що УПЦ МП можуть "виселити" з двох головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів, які належать державі. Скандальний намісник Лаври митрополит Павло навіть записував звернення до президента Зеленського, в якому скаржився на Мінкульт. Проте Олександр Ткаченко залишився непохитним – Мінкульт не рекомендуватиме Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" продовжувати з УПЦ МП оренду.