В Узбекистані 18 дітей померли, отруївшись індійським сиропом від кашлю

Наразі таблетки й сиропи цього препарату зняли з продажу у всіх аптеках Узбекистану.

У Самарканді 18 дітей померли через гостру ниркову недостатність після прийому сиропу від кашлю "Док-1 Макс" індійської компанії Marion Biotech.

Про це повідомила пресслужба МОЗ Узбекистану в офіційному Telegram-каналі.

При профільному відомстві створили робочу групу, яка провела службове розслідування з виїздом на місце. Внаслідок цього фахівці встановили, що причиною смерті неповнолітніх пацієнтів стало передозування препаратом "Док-1 Макс" під час домашнього лікування.

"Дослідження показало, що померлим дітям до вступу до стаціонару давали цей препарат вдома протягом двох-семи днів три-чотири рази на день від двох з половиною до п'яти мілілітрів, що перевищує стандартну дозу препарату для дітей", — пише пресслужба міністерства.

Усім дітям препарат давали без рецепта лікаря. Батьки самостійно вирішували використовувати протизастудний засіб, у деяких випадках через рекомендації фармацевта.

Основною складовою препарату є парацетамол, проте сироп також містив токсичну речовину — етиленгліколь. Як правило, він використовується у виробництві ліків у мікроскопічних дозах. Водночас в разі надмірного вживання етиленгліколь спричиняє незворотні зміни в організмі.

Загалом у місті зафіксовано 21 випадок отруєння препаратом.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії 99 дітей померли після вживання сиропу від кашлю, тож країна змушена була призупинити продаж усіх сиропів та рідких ліків.

На початку жовтня ВООЗ опублікувала попередження щодо чотирьох сиропів від кашлю та застуди індійського виробництва. Їх застосування потенційно пов’язують із гострими ураженнями нирок та смертю 66 дітей у Гамбії.

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