Смарт-мобілізація в "Дії": Федоров розповів про долю проєкту щодо операторів БПЛА

Проєкт з набору операторів БПЛА підготовлено з технологічного боку, а також підібрано військову частину, де можна навчати операторів БПЛА. Залишилося тільки ухвалити постанову Кабміну.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михалой Федоров в інтерв'ю "Суспільному".

Міністр цифрової трансформації та куратор проєкту "Армія дронів" також зазначив, що на тлі змін в Генштабі постало питання створення Сил БПЛА, тож завдання змінилося.

"Вже є профільний заступник головнокомандувача — Вадим Сухаревський, з яким ми спілкуємося щодо концепції майбутніх так званих дронових сил. Скільки людей потрібно, як вони будуть функціонувати, які професії або посади? У нас все готово, рекрутери найняті, контакт-центр — ми ж хотіли увійти у військкомати, зробити класний сервіс, щоб все було в кілька кліків: немає черг, немає годин роботи. У нас днями буде наступна зустріч з командою головнокомандувача, щоб зафіналити все це і тоді зможемо запуститися", — повідомив Федоров.

Щодо смарт-мобілізації в "Дії", то Федоров зазначив, що багато залежить від швидкості розвитку цієї окремої інформаційної системи, яка розробляється на базі Міноборони.

"У нас з ними формат партнерської роботи. Тому ще фінально вирішуємо, на базі чого це буде. Хочемо інституційно все робити на базі Міноборони, щоб вони потім продовжили цим управляти. Виглядає так, що в "Дії" це робити нелогічно і цього в ній не буде", — зазначив він.

За його словами, там можуть бути посади, які також є в ротах ударних дронів, наприклад, водії, інженери. Але 90%, звичайно, це оператори БПЛА.

"В нас ще була ідея зробити опцію для операторів мобільно-вогневих груп. Це окремий проєкт з Міноборони та Генштабом — укомплектування, розробка софту для передачі цілей. Але це другий крок. Перший — все, що стосується рот ударних дронів і взагалі Сил БПЛА", — додав він.

Зазначимо, що раніше Федоров пожартував з приводу повісток у "Дії". У коментарі пресконференції президента Зеленського, де той згадав про мобілізацію і цифровізацію, міністр цифрової трансформації зазначив, що йдеться не про повістки в "Дії".

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