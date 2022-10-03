Спецпризначенці НГУ знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині (відео)

Бійці Нацгвардії показали, як усіма методами і способами знищували елітний підрозділ ЗС РФ.
На Донеччині було знищено черговий російський підрозділ. До цього доклали руки бійці Національної гвардії України.
Відео методичного знищення росіян нацгвардійці виклали в Мережі.
На кадрах зафільмовано як спецпризначенці НГУ нищать російських окупантів. Бійці спершу обстріляли колону з 5 танків, знищивши кілька з них разом з екіпажами. Далі нацгвардійці переключилися на ліквідацію ворога, який засів в окопах. З дрона на позиції окупантів було скинуто кілька гранат. Знищено особовий склад та бліндажі.
Спецпризначенці #Нацгвардії знищили елітний підрозділ рф на Донеччині.— НГУ (@ng_ukraine) October 3, 2022
Повне відео тут: https://t.co/TZ5mfpZPlQ pic.twitter.com/GB7GfFysCC
Нагадаємо, спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео).
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