Спецпризначенці НГУ знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині (відео)

На Донеччині було знищено черговий російський підрозділ. До цього доклали руки бійці Національної гвардії України.

Відео методичного знищення росіян нацгвардійці виклали в Мережі.

На кадрах зафільмовано як спецпризначенці НГУ нищать російських окупантів. Бійці спершу обстріляли колону з 5 танків, знищивши кілька з них разом з екіпажами. Далі нацгвардійці переключилися на ліквідацію ворога, який засів в окопах. З дрона на позиції окупантів було скинуто кілька гранат. Знищено особовий склад та бліндажі.

Нагадаємо, спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео).

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