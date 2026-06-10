Справа про вбивство Фаріон: обвинувачений несподівано втратив адвоката — що сталося

Підозрюваний у вбивстві Іотни Фаріон В'ячеслав Зінченко

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Адвокатці Ларисі Криворучко, яка представляє інтереси В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Про це повідомив львівський журналіст Микола Савельєв у Facebook.

За його словами, відповідне дисциплінарне стягнення застосувала Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області через грубе порушення правил адвокатської етики. Йдеться про обставини, пов’язані з розглядом справи в Ужгородському міському суді 2025 року.

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Водночас журналіст наголосив, що зазначене порушення не стосується кримінального провадження щодо вбивства Ірини Фаріон.

На підтвердження своїх слів Савельєв оприлюднив скриншоти з профілю адвокатки в Єдиному реєстрі адвокатів України.

У них зазначено, що право на заняття адвокатською діяльністю зупинено від 5 червня 2026 року до 5 червня 2027 року на підставі рішення дисциплінарної палати КДКА Вінницької області.

Через це, зазначає журналіст, В’ячеслав Зінченко фактично залишився без свого захисника у резонансній справі.

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Водночас сама Лариса Криворучко заявила у Facebook, що вважає дисциплінарні провадження щодо себе частиною «цілеспрямованої кампанії тиску». За її словами, активізація інформаційних атак та спроб притягнення її до дисциплінарної відповідальності збіглася з її участю в захисті Зінченка.

Адвокатка також повідомила, що має намір оскаржити ухвалені щодо неї рішення та домагатися їхньої правової оцінки у встановленому законом порядку.

Згідно із законодавством, рішення КДКА може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом 30 днів.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року. Близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика невідомий чоловік вистрелив у неї. Науковиця була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови і померла в лікарні. Попри проведену операцію Фаріон померла після 23:00 того ж дня.

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Після тривалого розслідування, в якому, зокрема, перевірялася версія про причетність російських неонацистів, правоохоронці затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра.

26 липня того ж року обрали запобіжний захід для Зінченка — тримання під вартою без права внесення застави на 60 днів. Пізніше, у грудні 2024-го, справу перекваліфікували та направили до суду за статтями «Умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості» та «Незаконне поводження зі зброєю». Наразі підозрюваний провину не визнає.

Під час судового засідання у квітні 2026 року обвинувачений В’ячеслав Зінченко намагався скоїти самогубство. Він хотів повіситись на футболці.

Також він заявив про свою неготовність брати участь у процесі через стан, пов’язаний із голодуванням проти «несправедливого суду». Згодом Зінченко знепритомнів, до нього викликали медиків швидкої допомоги.

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