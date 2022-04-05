Справжня весна: коли до України прийде очікуване потепління

На Благовіщення в країні очікується до +19°.

Ніч проти проти 6 квітня ще буде прохолодною, а вдень у середу до України почне заходити потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 6 квітня температура вночі становитиме ще 0-5° тепла, на півдні країни до 7°, а вже вдень підніметься до 8-13° тепла, у південно-західних областях до 12-17°. 7-8 квітня квітня температура вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень 14-19°, 8 квітня у західних та північних областях 10-15°.

У Києві 6 квітня вночі ще очікується холодна погода з невеликим дощем з мокрим снігом, а ось вдень температура вже підніметься до 10-12°. У четвер, 7 квітня, у столиці стане ще тепліше - вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°. 8-10 квітня до Києва прийдуть дощі і температури трохи знизиться - вночі буде 4-6° тепла, вдень 8 квітня 13-15°, 9 квітня 12-14°, 10 квітня 9-11°.

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