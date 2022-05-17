Стало відомо, де і коли поховають Леоніда Кравчука

Стало відомо, де і коли поховають Леоніда Кравчука

В Українському домі в Києві триває підготовка до церемонії прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня.

Початок церемонії прощання з Кравчуком заплановано на 11:00, 17 травня. При собі потрібно мати паспорт або редакційне посвідчення.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

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Зазначається, що в середині зали – військовий караул, а фото та відеозйомка обмежені. Похорон Леоніда Кравчука відбудеться 17 травня.

Тіло першого президента України доправлять з Мюнхена. Поховають його на столичному Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер унаслідок тривалої хвороби 10 травня 2022 року. За даними журналістів, Леонід Кравчук помер о 17:00 за київським часом.

Влітку 2021 року Леонід Кравчук переніс операцію на серці, після чого довго відновлювався. На той момент він був головою української делегації у Тристоронній контактній групі, діяльність якої була спрямована на врегулювання воєнного конфлікту у частині Донецької та Луганської областей.

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