Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, де і коли поховають Леоніда Кравчука

Дата публікації
Перегляди
1391
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стало відомо, де і коли поховають Леоніда Кравчука

Фото: Associated Press

В Українському домі в Києві триває підготовка до церемонії прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня.

Початок церемонії прощання з Кравчуком заплановано на 11:00, 17 травня. При собі потрібно мати паспорт або редакційне посвідчення.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

Зазначається, що в середині зали – військовий караул, а фото та відеозйомка обмежені. Похорон Леоніда Кравчука відбудеться 17 травня. 

Тіло першого президента України доправлять з Мюнхена. Поховають його на столичному Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер унаслідок тривалої хвороби 10 травня 2022 року. За даними журналістів, Леонід Кравчук помер о 17:00 за київським часом. 

Влітку 2021 року Леонід Кравчук переніс операцію на серці, після чого довго відновлювався. На той момент він був головою української делегації у Тристоронній контактній групі, діяльність якої була спрямована на врегулювання воєнного конфлікту у частині Донецької та Луганської областей.

Чим запам'ятався Леонід Кравчук за свою кар'єру

Чим запам'ятався Леонід Кравчук за свою кар'єру

Читайте також:

Наступна публікація