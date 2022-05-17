Стало известно, где и когда похоронят Леонида Кравчука

Стало известно, где и когда похоронят Леонида Кравчука

В Украинском доме в Киеве продолжается подготовка к церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, скончавшимся 10 мая.

Начало церемонии прощания с Кравчуком запланировано на 11:00, 17 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

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Отмечается, что внутри зала – военный караул, а фото и видеосъемка ограничены. Похороны Леонида Кравчука состоятся 17 мая.

Тело первого президента Украины доставят из Мюнхена. Похоронят его на столичном Байковом кладбище.

Напомним, Леонид Кравчук умер в результате продолжительной болезни 10 мая 2022 года. По данным журналистов, Леонид Кравчук скончался в 17:00 по киевскому времени.

Летом 2021 Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливался. В то время он был главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, деятельность которой была направлена на урегулирование военного конфликта в части Донецкой и Луганской областей.

Чем запомнился Леонид Кравчук за свою карьеру

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