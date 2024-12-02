Стало відомо, які університети в Україні не будуть закривати

Для університетів у містах з населенням менше 100 тисяч осіб планується введення спеціальних інвестиційних ініціатив.

Вищі навчальні заклади, які єдині у своєму місті, не будуть об'єднуватися.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA.

Чиновник підкреслив, що мова йде про університети в містах з чисельністю населення менше 100 тисяч осіб. За його словами, це унікальні інтелектуальні центри, які повинні продовжувати своє існування.

"Не підлягатимуть укрупненню ті ЗВО, які є єдиними у своєму місті. Переважно йдеться про так звані містоутворюючі заклади в містах із населенням менш як 100 тисяч осіб. Це часто унікальні інтелектуальні осередки, які однозначно мають і далі існувати й розвиватися", – сказав він.

Винницький відзначив, що в найближчому майбутньому будуть започатковані спеціальні інвестиційні програми для цих навчальних закладів. Це дозволить створити перспективи для розвитку так званих університетських міст, подібних до Кембриджа, Оксфорда, Принстона та інших.

Нагадаємо, міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що в Україні триває процес укрупнення університетів, але вони не закриваються, а об'єднуються. Менші університети об'єднуються з більшими, менш ефективні — з більш успішними, а іноді й більші об'єднуються з меншими. Лісовий зазначив, що в міністерстві немає мети просто залишити певну кількість університетів в країні, а натомість акцентують увагу на ключових показниках ефективності.

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