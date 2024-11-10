Стане ще холодніше: прогноз погоди на понеділок, 11 листопада

Понеділок, 11 листопада, в Україні й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тому серйозних опадів не передбачається.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У західних областях очікуються тумани.

Вночі в Україні +3-4 градуси, вдень +4+7 градусів, у південній частині +6+9, на півдні Криму +10+12 градусів. Вітер східних напрямків, невеликий або помірний.

У Києві 11 листопада опадів не очікується, вночі +2+4, вдень +4+6 градусів.

Від 15 листопада опадів в Україні побільшає.

Де і коли в Україні різко погіршиться погода - читайте в новині.