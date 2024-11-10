Станет еще холоднее: прогноз погоды на понедельник, 11 ноября

Понедельник, 11 ноября, в Украине и дальше будет находиться под влиянием антициклона, поэтому серьезных осадков не предполагается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях ожидаются туманы.

Ночью в Украине +3-4 градуса, днем +4+7, в южной части +6+9, на юге Крыма +10+12 градусов. Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный.

В Киеве 11 ноября осадков не ожидается, ночью +2+4 градуса, днем +4+6 градусов.

С 15 ноября осадков в Украине станет больше.

Где и когда в Украине резко ухудшится погода – читайте в новости.