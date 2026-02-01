ТСН у соціальних мережах

Стрітення 2 лютого 2026: чому варто мати вдома громничу свічку і як вона захищає

2 лютого українці святкують Стрітення — день, коли освячують свічки, що мають захищати дім від грому, тривоги й усього лихого.

Свічка

Свічка / © Unsplash

2 лютого українці відзначають одне з найглибших зимових свят — Стрітення Господнє, яке з давніх часів поєднує християнську традицію і народні вірування.

Що святкуємо на Стрітення

У церковному календарі Стрітення — це зустріч немовляти Ісуса з праведником Симеоном у храмі. За біблійним переданням, Симеон упізнав у дитині Месію — "Світло для світу", що символічно завершувало період очікування і відкривало нову епоху. Саме тому цього дня в храмах освячують свічки як знак присутності Божого світла в житті людей.

Водночас у народній традиції Стрітення — це зустріч зими і весни, день сили, коли темрява поступається світлу. У різних регіонах його ще називають Громницею — через громничу свічку, яку несуть до храму, щоб освятити й принести додому як оберіг.

Що таке громнича свічка

Громнича свічка — це освячена на Стрітення воскова свічка, яку українці зберігають у домі протягом року. Її запалюють у хвилини небезпеки, хвороби, під час негоди або особливої потреби. За традицією, саме ця свічка "запалює" Божий захист у домі.

У народних повір’ях вона:

  • захищає оселю від грому й блискавки;

  • заспокоює душу під час тривоги чи хвороби;

  • допомагає у важких життєвих ситуаціях;

  • оберігає від "нечистої сили" — символ духовної чистоти й миру.

Священники наголошують: свічку варто запалювати з молитвою або щирим проханням, бо її сила — не в обряді, а у вірі.

Народні прикмети на Стрітення

2 лютого вважається важливим днем для спостереження за природою. У багатьох українських регіонах вірили: яка погода цього дня — такою буде і весна.

Основні прикмети:

  • якщо день ясний і сонячний — весна буде рання й тепла;

  • якщо йде сніг або хуртовина — зима триматиме ще довго;

  • капає вода з даху — до пізньої весни;

  • іній на деревах — до врожайного року.

Також існує прислів’я: "На Стрітення зима з весною стрічається — котра кого переможе, та й далі буде".

Що робити цього дня

У християнській традиції 2 лютого віряни йдуть до храму на літургію, освячують свічки та воду. Освячену свічку несуть додому, запалюють її біля ікон і бережуть упродовж року. Її не варто використовувати для звичайного освітлення чи декоративно — це оберіг, який має особливе духовне значення.

За народними звичаями цього дня не можна лаятися, сваритися, позичати гроші чи працювати важко фізично. Вважалося, що Стрітення — це день очищення дому і душі, тож краще присвятити його родині, тиші й теплу.

У сучасному контексті

Хоч традиції трансформуються, значення Стрітення як свята світла й надії залишається. У 2026 році воно набуває особливої символіки: в умовах війни, тривоги й нестабільності українці знову звертаються до джерел сили, які об’єднують віру, пам’ять і світло.

Громнича свічка — це не магія. Це традиція, яка пережила століття. Її світло — про турботу, про дім, про надію. А значить — варте того, щоб зберегти її у кожній родині.

Нагадаємо, що 2 лютого — це ще й День бабака.

2 лютого весь світ з усмішкою стежить за бабаком, який "прогнозує", коли закінчиться зима.

