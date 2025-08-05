Якою буде погода в Україні 6 серпня: де чекати на спеку і дощі

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У середу, 6 серпня, в Україні очікується різке підсилення спеки на півдні країни — температура повітря сягатиме +33…+37 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше — +29…+33 градуси, а в центральній частині — від +28 до +33, крім Вінниччини, де прогнозують +24…+26 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Найпрохолодніше буде на заході України — +21…+25 градусів, а на півночі повітря прогріється до +25…+28 градусів.

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Атмосферний фронт принесе грозові дощі на захід, північ країни, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини. У решті регіонів збережеться суха погода.

У Києві завтра очікується дощ з грозою, під час якої можливі сильні зливи, шквалистий вітер і навіть град — будьте обережні! Температура повітря в столиці підніметься до +26 градусів.

Після проходження атмосферного фронту в Україні прогнозується зниження температури на кілька градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 5 серпня буде суха та спекотна погода. На більшості території країні опадів не передбачається, лише в Карпатах — невеликий дощ. Окрім того, майже у всій Україні вдень стовпчики термометрів покажуть 24-29° тепла.