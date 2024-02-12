Тепло розмиється дощами: якою буде погода в Україні 13 лютого

Завтра, 13 лютого, в Україні буде досить тепло: вдень +6+11, на півдні +9+14, в Криму до +15+17 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Це тепло розмиється дощами, які переважатимуть у вівторок у більшості областей України. Вітру сильного не буде", - написала вона.

У Києві 13 лютого буде вогко, мокро, туманно. Температура повітря вдень +8+10 градусів.

Надалі протягом тижня поступово холоднішатиме.

"Прориву тепла не видно, але його й не повинно поки що бути - зима, лютий", - додала вона.

Раніше синоптик повідомив, що від 15 лютого до України знову прийде похолодання.

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