Тест для перевірки рівня кіберграмотності: Мінцифри створило інструмент для самостійної оцінки

Війна триває і в інформаційному просторі, тому важливо навчитися захищатися від кіберзагроз.

Міністерство цифрової трансформації України створило тест з перевірки рівня кіберграмотності і вже запустило інструмент для самооцінки.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Онлайн-тест від Мінцифри має назву Кіберграм. За заявою відомства, він допоможе визначити свій рівень обізнаності щодо правил безпечної поведінки в інтернеті.

Тест містить 15 запитань з 5 тем

Захист пристроїв та безпечне підключення до мережі інтернет

Захист персональних даних і приватності. Безпека в інтернеті

Захист особистих прав споживача від шахрайства та зловживань

Захист здоров’я і благополуччя

Захист навколишнього середовища

Тест можна пройти за посиланням, а після отримати сертифікат, який можна додати до резюме.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як отримати грошову допомогу для вивчення англійської.Перед цим Мінцифри запустило національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської мови.

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