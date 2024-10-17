У Бердянську окупанти влаштували дітям терор: влада назвала загрози

Окупанти у Бердянську штрафують батьків, чиї діти навчаються в українській школі. Але найбільша загроза – вилучення дитини з родини.

Про це заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

Дудукалов описав ситуацію в окупованому Бердянську. Він зазначив, що останнім часом побільшало загроз і випадків штрафів щодо дітей, які навчаються в українській школі.

"Якщо дитина була помічена, що навчається в українській школі онлайн, росіяни штрафують батьків. Насправді тільки штраф окупанти визнають офіційно. Найбільша загроза – позбавлення батьківських прав і вилучення дитини з родини за навчання в українській школі", – розповів представник райради.

Він також повідомив, що містяни обирають українську освіту паралельно з російською. В окупації дітям дуже важко не контактувати з російською школою.

Дудукалов розповів, що загарбники у Бердянську не змогли затягнути всіх гуртом співати гімн Росії. І вони ось уже третій рік не можуть витягнути всіх дітей з українських шкіл.

"Тому ці погрози, штрафи і репресії продовжуються. А люди роблять такий вибір, бо вони – українці", – зазначив посадовець.

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Він додав, що окупанти припиняють виплати обіцяних 10-12 тис. руб., які платили соціально незахищеним верствам населення.

"Окупанти продовжують репресії і закручування гайок, бояться українців. Соціальні виплати урізають людям. Вочевидь, щось сталося, і, судячи з усього, їм урізають бюджет. Щодо світла, води і початку опалювального сезону, все зрозуміло: нічого не змінилося, все дуже погано. Води знову немає у половини міста, станом на вчора і на сьогодні", – розповів Дудукалов.

До слова, на окупованих територіях українських школярів примушували писати вітання з днем народження президенту Росії Володимиру Путіну.

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