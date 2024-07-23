У Бердянську пролунали вибухи: що відомо

У Бердянську ввечері 23 липня розігралася "бавовна". Вибухи чули в районі аеропорту в Новопетрівці в бік Маріуполя.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Бердянськ. Добрий вечір. Вибухи в районі аеропорту в Новопетрівці в бік Маріуполя. Росіяни кажуть про ППО. Деталі згодом", – пише він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники у травні 2023 року вбили двох підлітків – 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували їх у "підготовці диверсії на мелітопольській залізниці". Перед вбивством російські силовики декілька днів катували хлопців.

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