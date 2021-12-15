У центрі Дніпра накрили шахрайський call-центр: як дурили українців

У центрі Дніпра накрили шахрайський call-центр: як дурили українців

За фактом того, що трапилося, правоохоронці, відкрили кримінальне провадження.

У Дніпрі правоохоронці накрили шахрайський call-центр, який працював у самому центрі міста. Нечисті на руку громадяни дзвонили українцям та виманювали їхні персональні дані.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

“Оператори телефонували клієнту нібито від імені працівника служби безпеки банку і повідомляли про виявлені шахрайські дії на карткових рахунках, загрозу блокування картки, після чого пропонували пройти верифікацію та здійснити інші дії з банківською карткою. Далі випитували фінансові дані та іншу конфіденційну інформацію, зокрема СVV- та пін-коди банківських карт, авторизаційні дані до онлайн-банкінгу”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Після цього шахраї переказували гроші на підконтрольні рахунки, оформлені на третіх осіб. Під час обшуків у них знайшли та направили на експертизу 30 комп'ютерів, мобільні телефони, чернові записи та покрокові інструкції спілкування операторів із жертвами.

“За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (“Шахрайство”) КК України. Вилучена комп’ютерна техніка направлена на експертизу, а поліцейські вживають заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину”, — додали в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Польщі правоохоронці затримали 31-річного громадянина України, який убив 41-річного співвітчизника і намагався втекти.

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