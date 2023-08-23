У Чехії чоловік жорстоко побив двох українок

Чоловік спочатку почав лаяти жінок, а потім раптово накинувся на них.

У Чехії чоловік жорстоко побив двох жінок після того, як дізнався, що вони з України.

Про це повідомляє видання Novinky.

Як зазначається, жінки перебували на тротуарі, коли до них під'їхав автомобіль Skoda Octavia з причепом. Водій зупинився і почав спілкування, запитавши, чи вони є з України. Отримавши позитивну відповідь, чоловік від'їхав на кілька метрів, але потім повернувся назад.

Свідки і жертви інциденту розповідають, що водій спочатку почав лаяти жінок, а потім раптово накинувся на них. Під час нападу його жертвами стали Лілія та Тетяна, які отримали численні удари.

За словами Лілії, вона спробувала утримати агресора та захистити свою подругу, а Тетяна навіть схопила ключі від автомобіля та витягла їх із замка запалювання, намагаючись завадити водієві втекти. Однак конфлікт ще більше розгорівся, коли ще двоє чоловіків приєдналися до нападу - вони сильно побили Тетяну і забрали ключі.

Внаслідок нападу Лілія отримала чисельні поранення. Жінка лежала на землі, доки на місце події не прибули поліція та швидка допомога. Тетяна також отримала численні травми, включаючи відкритий перелом щелепи, вилиці та кісток носа.

Поліція розслідує цей напад, з'ясовуючи обставини та знаходячи нападників. Прессекретарка поліції Єва Червенкова підтвердила, що правоохоронні органи активно працюють над розкриттям справи та притягненням винних до відповідальності.

Нагадаємо, що ЗСУ за добу "знешкодили" 11 ворожих танків і майже пів тисячі росіян.

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