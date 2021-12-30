У Чехії за рік народилися понад 1,2 тис. українців

У Чехії за рік народилися понад 1,2 тис. українців

Громадянство України отримали 644 хлопчики і 614 дівчаток, народжених у Чехії.

2021 року посольство України в Чехії зареєструвало 1 258 новонароджених українців. Це на 164 дитини більше, ніж 2020-го.

Про це розповів посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"У 2021 я підписав документи про набуття громадянства України 1 258 діточками, які народилися на території Чехії. З них — 644 хлопчики і 614 дівчаток", — повідомив дипломат.

Серед хлопчиків, зокрема, було: 47 Давидів, 40 Даніелів, 38 Марків, 34 Домініків, 30 Максимів, 21 Адам, 11 Матвіїв, 10 Владиславів, 4 Теодори, 2 Захари, 2 Якуби і 2 Роберти.

Серед дівчаток: 51 Софія, 32 Емілії, 17 Анн, 15 Злат, 9 Емм, 8 Арін, 7 Адел, 5 Каміл, 5 Монік, 5 Полін, 4 Соломії, 3 Олівії, 3 Деніси, 2 Елеонори.

За інформацією Управління статистики Чехії, станом на кінець вересня 2021 року дозволи на проживання в країні мали 189 912 громадян України. Скільки всього є українців у Чехії, підрахувати непросто — через велику кількість нелегалів або тих осіб, що проживають там давно і вже отримали громадянство.

Нагадаємо, що Чехія вслід за Польщею змінила умови в'їзду для українців.

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