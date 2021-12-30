В Чехии за год родилось более 1,2 тыс. украинцев

В Чехии за год родилось более 1,2 тыс. украинцев

Гражданство Украины получили 644 мальчика и 614 девочек, рожденных в Чехии.

В 2021 году посольство Украины в Чехии зарегистрировало 1 258 новорожденных украинцев. Это на 164 ребенка больше, чем в 2020 году.

Об этом рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"В 2021 году я подписал документы об обретении гражданства Украины 1 258 детишками, которые родились на территории Чехии. Из них — 644 мальчика и 614 девочек", — сообщил дипломат.

Среди мальчиков, в частности, было: 47 Давидов, 40 Даниэлей, 38 Марков, 34 Доминика, 30 Максимов, 21 Адам, 11 Матвеев, 10 Владиславов, 4 Теодора, 2 Захара, 2 Якуба и 2 Роберта.

Среди девочек: 51 София, 32 Эмилии, 17 Анн, 15 Злат, 9 Эмм, 8 Арин, 7 Адел, 5 Камил, 5 Моник, 5 Полин, 4 Соломии, 3 Оливии, 3 Денисы, 2 Элеоноры.

По информации Управления статистики Чехии, на конец сентября 2021 года разрешения на проживание в стране имели 189 912 граждан Украины. Сколько всего украинцев в Чехии, подсчитать непросто — из-за большого количества нелегалов или проживающих там давно и уже получивших гражданство.

Напомним, что Чехия вслед за Польшей изменила условия въезда для украинцев.

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