У Черкаській області цивільним заборонили ходити до лісів

У Черкаській області цивільним заборонили ходити до лісів

Таке розпорядження діятиме лише на період воєнного стану.

Черкаська обласна військова адміністрація заборонила мешканцям області ходити до лісу.

Про це повідомив очільник Черкаськові ОВА Ігор Табурець.

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"Відтепер відвідувати ліси на Черкащині заборонено. Це стосується і в'їзду до них транспортних засобів", — йдеться в повідомленні.

Виняток - службовці, які забезпечують оборону держави, національну безпеку, охорону правопорядку та виконують лісогосподарські заходи.

Як зазначив Табурець, таке розпорядження діятиме лише на період воєнного стану.

"Поставтеся з розумінням до цієї заборони. Усе задля вашої БЕЗПЕКИ та збереження лісів від пожеж!" — наголосив очільник Черкаськові ОВА.

Нагадаємо, раніше тимчасово заборонили відвідувати ліс у Луганській, Полтавській, Волинській, Рівненській та Львівській областях.

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