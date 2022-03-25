В Черкасской области гражданским запретили ходить в леса

В Черкасской области гражданским запретили ходить в леса

Такое распоряжение будет действовать только на период военного положения.

Черкасская областная военная администрация запретила жителям области ходить в лес.

Об этом сообщил глава Черкаськи ОВА Игорь Табурец.

Также читайте В Черкасской области изменили время комендантского часа

"Отныне посещать леса в Черкасской области запрещено. Это касается и въезда в них транспортных средств", — говорится в сообщении.

Исключение – служащие, обеспечивающие оборону государства, национальную безопасность, охрану правопорядка и выполняющие лесохозяйственные мероприятия.

Как отметил Табурец, такое распоряжение будет действовать только на период военного положения.

"Отнеситесь с пониманием к этому запрету. Все для вашей БЕЗОПАСНОСТИ и сохранения лесов от пожаров!" — подчеркнул глава Черкасской ОВА.

Напомним, ранее временно запретили посещать лес в Луганской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Читайте также: