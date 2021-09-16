У Черкаській області жінка через ревнощі вбила подругу

У Черкаській області жінка через ревнощі вбила подругу

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

У м. Сміла Черкаської області жінка під час застілля вбила свою подругу. Трагедія сталась через ревнощі.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

Відомо, що компанія із 2 чоловіків та 2 жінок разом випивали. Між жінками через ревнощі виник конфлікт під час якого одна із жінок вихопила ножа та зарізала подругу.

Потерпіла від отриманих травм померла. Нападницю затримали, вона зізналась у скоєному.

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкаській області 14-річний підліток загинув від вибух.

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