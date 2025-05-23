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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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507
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У "Дії" призупинять роботу низки сервісів: що відомо

«Дія» тимчасово призупинить роботу частини послуг для водіїв.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
«Дія»

«Дія»

З 24 по 27 травня у застосунку «Дія» проводитимуться технічні роботи, через що частина послуг буде недоступна.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, із суботи водії не зможуть скористатися послугами заміни посвідчення, перереєстрації авто та шерингу транспорту. Причина — оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Реєстру адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху.

«Уже в середу 28 травня сервісами можна буде знову користуватись», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у «Дії» запустять послугу із заміни техпаспорта авто і закликають українських водіїв долучитися до бета-тестування.

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