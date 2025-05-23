В "Дії" приостановят работу ряда сервисов: что известно

"Дія"

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С 24 по 27 мая в приложении «Дія» будут проводиться технические работы, из-за чего часть услуг будет недоступна.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, с субботы водители не смогут воспользоваться услугами замены удостоверения, перерегистрации авто и шеринга транспорта. Причина — обновление Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра административных правонарушений в сфере дорожного движения.

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«Уже в среду 28 мая сервисами можно будет снова пользоваться», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в «Дії» запустят услугу по замене техпаспорта авто и призывают украинских водителей присоединиться к бета-тестированию.