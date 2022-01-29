У Дніпрі на залізничному вокзалі впала велика люстра

Ніхто з людей не постраждав.

На залізничному вокзалі в Дніпрі впала та розбилася велика люстра. Працівники міняли в ній лампи та чистили патрони, а під час її підняття обірвався трос і люстра гепнулася на підлогу.

Це сталося у п'ятницю, 28 січня, повідомили в "Укрзалізниці".

"Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав", - зазначили в компанії та додали, що "Вокзальна компанія" Укрзалізниці запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах".

Укрзалізниця

Укрзалізниця

"Хочу запевнити всіх пасажирів та відвідувачів вокзалів, що працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос. Так, зокрема, діємо на упередження із заміною та капітальними ремонтами ліфтово-ескалаторного господарства вокзалів. Головне — суворе дотримання вказівок працівників вокзалів, особливо там, де тривають ремонтні роботи", - сказав керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

У компанії констатують, що "інфраструктура пасажирських перевезень, зокрема вокзалів, вже багато років потребує оновлення, заміни та вкладення інвестицій. Термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення і підтримка його в справному стані вимагає посиленої уваги від працівників. Лише з цього року, після виведення компанії на прибуткову діяльність та з ухваленням програми "Велике будівництво на Укрзалізниці" план оновлення інфраструктури був ухвалений. Він передбачає значне покращення як рухомого обладнання, так і обладнання на вокзалах протягом 2022-2024 років".

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