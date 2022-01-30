У Дніпрі підлітки провалилися під кригу, одного ще не знайшли

У Дніпрі підлітки провалилися під кригу, одного ще не знайшли

Пошукові роботи тривають.

У Дніпрі, на центральному пляжі острова Монастирський, двоє підлітків провалились під лід, рятувальники продовжують пошуки одного з них.

Про це повідомили у ДСНС області.

Подія трапилась напередодні близько десятої години вечора. Надзвичайники попередньо встановили, що під час спроби купання у річці провалилися під кригу, на відстані 30 м від берега, двоє 17-річних хлопців.

Один з них вибрався на кригу, а інший підліток зник під водою.

Водолази-рятувальники провели пошукові роботи на площі 400 кв.м підводної акваторії на глибині 7 метрів. Зниклого не виявили. Пошукові роботи продовжуються.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.

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