В Днепре подростки провалились под лед, одного еще не нашли

В Днепре подростки провалились под лед, одного еще не нашли

Поисковые работы продолжаются.

В Днепре, на центральном пляже острова Монастырский, два подростка провалились под лед, спасатели продолжают поиски одного из них.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Событие произошло накануне около десяти часов вечера. Чрезвычайники предварительно установили, что при попытке купания в реке провалились под лед, в 30 м от берега, двое 17-летних парней.

Один из них выбрался на лед, а другой подросток исчез под водой.

Водолазы-спасатели провели поисковые работы на площади 400 кв. метров подводной акватории на глубине 7 метров. Пропавшего не обнаружили. Поисковые работы продолжаются.

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Напомним, в Кировоградской области на реке провалились под лед двое детей, 2009 и 2012 годов рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.

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