У ДТП в Одесі загинув 14-річний хлопець, ще троє підлітків травмувалися – деталі

В Одесі сталися дві ДТП, в одній з яких загинула дитина.

Увечері 27 липня в Одесі сталися дві ДТП. Унаслідок однієї з аварій загинув 14-річний хлопець.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

У першій ДТП 34-річний водій автомобіля Hyundai Sonata зіткнувся з мотоциклом "Honda" під керуванням 16-річного юнака.

Внаслідок ДТП постраждав неповнолітній керманич двоколісника та його пасажирка того ж віку.

Підлітків доправили до лікарні з численними травмами. Водій автівки не постраждав.

У другій ДТП 24-річний містянин на легковому автомобілі "KIA", здійснив наїзд на 14-річних хлопця та дівчину, які перетинали дорогу у невстановленому місці.

На жаль, від отриманих травм юнак загинув на місці події до приїзду швидкої. Дівчину з численними травмами доправили до лікарні. Керманич легковика та його пасажир не постраждали.

Поліцейські перевірили обох керманичів автівок на стан спʼяніння, вони були тверезі.

Раніше повідомлялося, що на Одещині водійка на швидкості на смерть переїхала 6-річного хлопчика.

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