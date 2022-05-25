У громаді на Прикарпатті заборонили діяльність Московського патріархату

Від початку війни в Україні, яку розпочала Росія 24 лютого, парафї почали виходити з Московського патріархату.

У Богородчанській територіальній громаді Івано-Франківської області вирішили заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив голова громади Ростислав Заремба.

За його словами, рішення одноголосно підтримали всі депутати під час сесії Богородчанської селищної ради.

"Ми ухвалили рішення про заборону діяльності на території нашої громади церкви Московського патріархату і тих, хто є колаборантами та виправдовує злочинну агресію проти українського народу", - наголосив він.

Крім того, депутати підтримали рішення про проведення декомунізації у Богородчанах, а також інвентаризації всіх назв та меморіальних місць, які пов’язані з комуністичним минулим.

"Виявляється, що у громаді є вулиці Руднєва, Ковпака, Гагаріна, є меморіальні обеліски з радянською символікою. Навіть меморіал слави у Богородчанах очевидно має радянський наратив про війну у 1941-1943 роках. Ці всі речі треба виправляти, давно треба було виправити, а зараз для зволікання немає жодного виправдання", - зауважив Ростислав Заремба.

Як повідомлялося, за три місяці війни, від 24 лютого, понад 400 громад у всій Україні ствердили свій вихід з підпорядкування Московському патріархату. До слова, пів сотні парафій перейшли у безпосереднє керівництво Митрополита Епіфанія.

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