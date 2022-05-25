В громаде на Прикарпатье запретили деятельность Московского патриархата

С начала войны в Украине, которую начала Россия 24 февраля, приход начал выходить из Московского патриархата.

В Богородчанской территориальной громаде Ивано-Франковской области решили запретить деятельность УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил глава общества Ростислав Заремба.

По его словам, решение единогласно поддержали все депутаты во время сессии Богородчанского поселкового совета.

"Мы приняли решение о запрете деятельности на территории нашей общины церкви Московского патриархата и тех, кто является коллаборантами и оправдывает преступную агрессию против украинского народа", — подчеркнул он.

Кроме того, депутаты поддержали решение о проведении декоммунизации в Богородчанах, а также инвентаризации всех названий и мемориальных мест, связанных с коммунистическим прошлым.

"Оказывается, что в общине есть улицы Руднева, Ковпака, Гагарина, есть мемориальные обелиски с советской символикой. Даже мемориал славы в Богородчанах очевидно советский нарратив о войне в 1941-1943 годах. Эти все вещи нужно исправлять, давно надо было сейчас для промедления нет никакого оправдания», – заметил Ростислав Заремба.

Как сообщалось, за три месяца войны, от 24 февраля, более 400 общин по всей Украине утвердили свой выход из подчинения Московскому патриархату. К слову, полсотни приходов перешли в непосредственное руководство Митрополита Эпифания.

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