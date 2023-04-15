Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харківській області двоє людей підірвались на вибухівці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
61
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харківській області двоє людей підірвались на вибухівці

Фото: Associated Press

Потерпілі опинилися у лікарнях.

У Харківській області двоє місцевих жителів підірвалися на ворожих мінах. Нещасні випадки зафіксували в Ізюмському районі. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі 44-річний електромонтер Борівської РЕС підірвався на вибухівці під час відновлювальних робіт. Чоловік отримав поранення. Його шпиталізували до медзакладу. Лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.

На місцевому ринку в Ізюмі на вибуховому пристрої підірвалася 29-річна жінка. Вона також опинилася у медзакладі у стані середньої важкості.

Нагадаємо, днями на дамбі поблизу села Шестакове Старосалтівської громади легковий автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху загинув водій автівки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
61
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація