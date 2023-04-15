У Харківській області двоє людей підірвались на вибухівці

У Харківській області двоє місцевих жителів підірвалися на ворожих мінах. Нещасні випадки зафіксували в Ізюмському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі 44-річний електромонтер Борівської РЕС підірвався на вибухівці під час відновлювальних робіт. Чоловік отримав поранення. Його шпиталізували до медзакладу. Лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.

На місцевому ринку в Ізюмі на вибуховому пристрої підірвалася 29-річна жінка. Вона також опинилася у медзакладі у стані середньої важкості.

Нагадаємо, днями на дамбі поблизу села Шестакове Старосалтівської громади легковий автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху загинув водій автівки.

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