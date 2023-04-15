Армії РФ та Білорусі знову подовжили військові навчання (мапа)

Подовження навчань на білоруських полігонах тривають безперервно від 29 квітня 2022 року.

Росія та Білорусь подовжили військові навчання на білоруських полігонах щонайменше до 24 квітня 2023 року.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

"Загальна кількість продовжень склала 51 тиждень. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Фото: "Беларускі Гаюн"

Відповідно до графіку проведення навчань на білоруських полігонах, 15-16 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський" та "Гозький".

Графік навчань на білоруських полігонах від 17 квітня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 22.04;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 24.04;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 22.04;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 23.04;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 21.04;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 24.04;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 23.04;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 23.04.

Нагадаємо, білоруські льотчики Су-25 освоїли способи застосування спеціальних боєприпасів та готові застосувати на практиці ядерні боєприпаси.

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