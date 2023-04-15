Армии РФ и Беларуси снова продлили военные учения (карта)

Продление учений на белорусских полигонах продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года.

Россия и Беларусь продлили военные учения на белорусских полигонах по меньшей мере до 24 апреля 2023 года.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах.

"Общее число продлений составило 51 неделю. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", — говорится в сообщении.

Фото: "Белорусский Гаюн"

Согласно графику проведения учений на белорусских полигонах, 15-16 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский".

График учений на белорусских полигонах от 17 апреля до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 22.04;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 24.04;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 22.04;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 21.04;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 24.04;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.04;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 23.04.

Напомним, белорусские летчики Су-25 освоили способы применения специальных боеприпасов и готовы применить на практике ядерные боеприпасы.

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