В Мелітополі сталася потужна "бавовна": вибух чули навіть у навколишніх селах

У п'ятницю, 14 квітня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. "Бавовна" вже не вперше сталася в районі залізничного депо.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ранок для ворога розпочався зовсім не гарно. Був надпотужний вибух, який чув не лише Мелітополь, а й навколишні села. Цей вибух був поблизу залізничного депо", - розповів міський голова.

Також у районі депо окупаційна армія концентрує свою техніку та боєприпаси. Крім того, там розміщена ремонтна база ворога. За словами Федорова, вона "вже страждала, але ще не повністю зруйнована".

Нагадаємо, Федоров повідомляв, що в Мелітополі російські загарбники продовжують приховану мобілізацію. Тепер вони заявили про створення ще одного "добровольчого батальйону". Його створення почав так званий "керівник" окупаційної поліції Жидков.

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