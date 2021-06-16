У Харкові батько трьох дітей забив ногами пуделя: суд виніс вирок

Чоловік відлупцював тварину на вулиці на очах у дітей.

У Харкові Фрунзенський районний суд Харкова виніс вирок у справі про розправу над твариною. Чоловіка, який ногами до смерті забив собаку, визнали винним.

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Про це повідомляє Newsroom з посиланням на реєстр судових рішень.

Інцидент стався на вулиці Маршала Рибалка у вересні 2018 року. Чоловік поконфліктував із власницею пудделя, а потім ногами на очах у свідків забив до смерті її домашнього улюбленця.

В ході розгляду справи батько трьох дітей своєї провини не визнав. Він заявив, що собака був без повідця і неохайний і ліз до його сина. Чоловік стверджував, що вдарив тварину несильно один раз. Фігурант також вимагає притягти до відповідальності господиню убитого пса, оскільки вона порушувала закон і вигулювала собаку в недозволеному місці.

На суді свідки події підтвердили, що чоловік завдав собаці щонайменше 10 ударів ногами і погрожував власниці тварини. Дружина обвинуваченого також не стала спростовувати факт конфлікту.

За жорстоке поводження з твариною, що спричинило її загибель, суддя засудила жителя Харкова до двох років обмеження волі з роком умовно.

Нагадаємо, що у Одесі чоловік, який був засуджений за жорстоке поводження із тваринами, тероризує весь район. Його пітбуль постійно калічить дворових собак на очах у дітей та дорослих.

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