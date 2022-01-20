У Харкові на АЗС напали на медиків "швидкої"

Медики скористалися тривожною кнопкою SOS.

У Харкові на одній з АЗС чоловік, якому надавали медичну допомогу, напав на медиків "швидкої". Дебошира скрутила поліція.

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Про це повідомляють у обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався учора, 19 січня на одній з автозаправок. Оператор станції зателефонував до швидкої і повідомив, що екстреної медичної допомоги потребує невідомий молодий чоловік.

Медики, які прибули на виклик, намагалися шпиталізувати постраждалого, який до того ж перебував у стані алкогольного сп'яніння. Молодий чоловік почав неадекватно і агресивно поводитися. Він накинувся з кулаками на лікаря і фельдшера.

Медики скористалися тривожнуою кнопкую SOS, і на місце надзвичайної події оперативно прибула поліція.

"Після фіксації обставин та результатів нападу, агресивно налаштованого чоловіка у супроводі поліцейських було доправлено до лікувального закладу. Наразі триває перевірка", - розповіли у Центрі.

Нагадаємо, що у Польщі у місті Косцян від медиків швидкої втік 34-річний українець, якого везли до нейропсихіатричної лікарні. Його шукали 5 днів.

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