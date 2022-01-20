В Харькове на АЗС напали на медиков "скорой"

Медики воспользовались тревожной кнопкой SOS.
В Харькове на одной из АЗС мужчина, которому оказывали медицинскую помощь, напал на медиков "скорой". Дебошира успокоила полиция.
Об этом сообщают в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел вчера, 19 января, на одной из автозаправок. Оператор станции позвонил в скорую и сообщил, что в экстренной медицинской помощи нуждается неизвестный молодой человек.
Прибывшие на вызов медики пытались госпитализировать пострадавшего, который к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек начал неадекватно и агрессивно вести себя. Он набросился с кулаками на врача и фельдшера.
Медики воспользовались тревожной кнопкой SOS, и на место происшествия оперативно прибыла полиция.
"После фиксации обстоятельств и результатов нападения, агрессивно настроенный мужчина в сопровождении полицейских был доставлен в лечебное учреждение. Сейчас идет проверка", — рассказали в Центре.
Напомним, что в Польше в городе Костян от медиков скорой скрылся 34-летний украинец, которого везли в нейропсихиатрическую больницу. Его разыскивали 5 дней.
Читайте также: