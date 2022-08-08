У Харкові пролунали вибухи: що відомо

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.

Щонайменше три вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. Попередньо, усі за межами Харкова.

Про це інформує Суспільне.Харків.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Також увечері неділі в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на російських складах зі зброєю. На місці події чути звуки вибухів, російський склад зі зброєю палає уже кілька годин.

Повідомляється про вибухи і в окупованому Херсоні. У соцмережах пишуть, ніби є "прильот" по Антонівському мосту через Дніпро. Про вибухи також повідомляють у тимчасово окупованих Скадовську, Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках та інших окупованих населених пунктах.

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