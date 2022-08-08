В Харькове раздались взрывы: что известно

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

По меньшей мере, три взрыва прогремели после объявления воздушной тревоги. Предварительно все за пределами Харькова.

Об этом информирует Общественное.Харьков.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Также вечером воскресения во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на российских складах с оружием. На месте происшествия слышны звуки взрывов, российский склад с оружием горит уже несколько часов.

Сообщается о взрывах и в оккупированном Херсоне. В соцсетях пишут, будто есть "прилет" по Антоновскому мосту через Днепр. О взрывах также сообщают во временно оккупированных Скадовске, Новой Каховке, Чернобаевке, Олешках и других оккупированных населенных пунктах.

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