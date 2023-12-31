У Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті

У ніч проти 31 грудня Харків опинився під атакою «Шахедів».

Про це повідомив у соціальних мережах мер міста Ігор Терехов.

"Вже було кілька прильотів у середмісті. Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив посадовець.

Також моніторингові канали та очевидці повідомили про пожежу у центрі міста унаслідок вибухів. Мовляв, влучило у приміщенні банку і це - історична будівля. Інформація уточнюється.

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До того повідомляється про влучання у житлову будівлю. Інформація перевіряється.

"Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана", - пізніше уточнив Терехов.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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