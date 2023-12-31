Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
319
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті

Ворог знову атакував Харків / Фото: ТСН.ua

Триває неспокійна ніч для мешканців Харкова

У ніч проти 31 грудня Харків опинився під атакою «Шахедів».

Про це повідомив у соціальних мережах мер міста Ігор Терехов. 

"Вже було кілька прильотів у середмісті. Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив посадовець.

Також моніторингові канали та очевидці повідомили про пожежу у центрі міста унаслідок вибухів. Мовляв, влучило у приміщенні банку і це - історична будівля. Інформація уточнюється. 

До того повідомляється про влучання у житлову будівлю. Інформація перевіряється. 

"Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана", - пізніше уточнив Терехов. 

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
319
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація