У Харкові унаслідок ворожої атаки є кілька прильотів у середмісті

Триває неспокійна ніч для мешканців Харкова
У ніч проти 31 грудня Харків опинився під атакою «Шахедів».
Про це повідомив у соціальних мережах мер міста Ігор Терехов.
"Вже було кілька прильотів у середмісті. Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив посадовець.
Також моніторингові канали та очевидці повідомили про пожежу у центрі міста унаслідок вибухів. Мовляв, влучило у приміщенні банку і це - історична будівля. Інформація уточнюється.
До того повідомляється про влучання у житлову будівлю. Інформація перевіряється.
"Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана", - пізніше уточнив Терехов.
Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.
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